Холодницкий анонсировал подозрение одному из министров

Антикоррупционеры взялись не только за государственных топ-чиновников, но и за судей

Назар Холодницкий. Фото: Facebook

Недавно президент Владимир Зеленский призвал САП и НАБУ доказать свою эффективность и вот теперь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет о подготовке новых подозрений топ-чиновникам. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, антикоррупционеры взялись не только за государственных чиновников, но и судей.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщение подозрений некоторым губернаторам, действующим пока, судьям. Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательственная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", – сказал Холодницкий.

Ранее Холодницкий рассказывал, что НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении. Все 65 производств о незаконном обогащении в связи с решением КСУ подлежат закрытию, но детективы НАБУ и прокуроры САП работают над тем, чтобы эти дела не пропали зря.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ГПУ объявила о подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику. За государственную измену, покушение на территориальную целостность и финансирование терроризма ему грозит до 15 лет с конфискацией.

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