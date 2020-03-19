Электронный ученический в Киеве теперь можно заказать онлайн: как это сделать

За новой карточкой теперь не нужно идти к чиновникам

В личном кабинете киевлянина появилась возможность заказать электронный ученический билет. Так, в личном кабинете киевлянина в разделе "Семейные услуги" появилась услуга "Заказ электронного ученического билета".

"Чтобы заказать карту, родителям или опекунам нужно зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг, используя электронную подпись или BankID для подтверждения своих данных. После этого можно будет заказать билет и добавить фото ребенка. Таким образом, мы постепенно обеспечим электронными ученическими билетами всех школьников столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждения", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Заказывать ученической билет достаточно легко. Но, если родители вдруг не найдут в базе своего ребенка, класс или школу – они должны сообщить об этом свой учебное заведение. Такая ситуация возможна только в том случае, когда школа не подала в полном объеме необходимые данные. После обновления базы данных заказ станет доступным.

Напомним, ученические билеты изготавливаются за счет городского бюджета и дают возможность школьникам Киева бесплатно пользоваться общественным транспортом столицы. Билет содержит данные о владельце, поэтому в будущем карта будет многофункциональной. С ее помощью школьники будут проходить через турникеты в школах, использовать билет как ключ для входа в электронный дневник с расписанием уроков и е-системы обучения. Это даст возможность родителям получить доступ к информации о передвижении их ребенка в общественном транспорте и данных об учебной деятельности.

Старые бумажные ученические билеты будут действительны до момента полного перехода всех школ на электронные документы. Услуга "Заказ электронного ученического билета" доступна по ссылке: https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/education/school.

Ранее мы писали, что в Киеве начал в тестовом режиме работать электронный ученический билет. Участниками пилотного проекта с новыми ученическими стали пока что 36 школ (около 28 тысяч школьников). Карточка, которую получили школьники, многофункциональна, и кроме проездного в ней будут появляться новые сервисы.

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Также мы рассказывали, как выглядит новый ученический билет и почему он пришелся по душем не всем родителям. Кроме того, о функционале электронных ученическихсмотрите в инфографике:

Чтобы посмотреть инфографику в большем размере, откройте ее в новом окне / Фото: Сегодня

Тем временем в Киеве местный житель призывал власти ввести плату за въезд в столицу.

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