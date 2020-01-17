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"Скворечник" на Прорезной: власти проверяют законность надстройки на старинном здании

17 января, 15:10

Александр Марущак

Надстройка появилась на крыше здания за Молодым театром

Фото: Олексієв Олексій

Фото: Олексієв Олексій

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На улице Прорезной, 19-б, киевские активисты заметили очередную уродливую надстройку на старинном трехэтажном здании 1900 года постройки. На нем появилось два лишних этажа.

Дореволюционное здание находится во дворе за Молодым театром, наверное, поэтому строительные работы не были замечены с самого начала. Сейчас видно, что здание застроено по всему периметру, а строители умудрились даже два балкона пристроить. Фактически, собственники переделали целый дом, увеличив его на два этажа. Впрочем, пока неизвестно, как поведет себя фундамент здания, ведь нагрузки на него возросли.

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что по поводу изменения здания на Прорезной, 19-б, к ним не обращались.

"К нам по поводу надстройки двух этажей на доме по улице Прорезной, 19-б никто не обращался. Следовательно, строят без разрешений", – сообщили в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Фото: Вадим Сидаш (Vadim Sidash)

Фото: Вадим Сидаш (Vadim Sidash)

Городские службы уже выясняют, кто инициатор перестройки дореволюционного здания. Советник мэра Киева Максим Бахматов в социальных сетях поинтересовался у главы Шевченковского района Олега Гаряги, не ходил ли он в гости.

В полуподвале здания находится салон красоты. Его сотрудники сообщили нам, что два этажа надстроил их сосед еще два года назад.

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Независимости ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

Напомним, департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

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Киев прорезная скворечник надстройка

Источник: Сегодня

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