Эвакуация украинцев из Дохи: появились новые данные о бунтовавших пассажирах (видео)

Людей отвезли в отель "Козацкий", однако они находятся у автобусов и отказываются от принудительной обсервации

Последние пассажиры рейса из Дохи, которых эвакуировали в Украину, покинули самолет и прибыли в Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале "PavlovskyNews". Напомним, ранее 30 марта вокруг условий обсервации для вернувшихся с Бали и Дохи в Украину людей вспыхнул немалый скандал, так как люди не соглашались на 14-дневную изоляцию в предложенных гостиницах и санаториях.

Видео: "Киев Сейчас"

По данным канала, 30 человек покинули самолет из Дохи, их отвезли в отель "Козацкий", однако пока что они стоят у автобусов и не заходят в гостиницу. В автобусе есть вода, но туалета и еды нет. Люди по-прежнему отказываются проходить принудительную обсервацию, а сам отель находится под оцеплением полиции и нацгвардейцев.

Как сообщает "Громадське", люди согласны проходить тесты на коронавирус и на самоизоляцию, однако не на предложенных властями условиях.

"Ми розуміємо всю складність ситуації, яка склалася у світі та готові підписати документ про добровільну самоізоляцію" — евакуйовані з Дохи українці, які відмовляються від примусової обсервації pic.twitter.com/BvhpkaiSdL — hromadske (@HromadskeUA) March 30, 2020

Также эвакуированные считают, что требования к ним о принудительной обсервации незаконны.

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"Ми відмовляємося виконувати їхні вимоги. Їхні вимоги повністю незаконні. Вони пред'являють постанову, яка не була ухвалена, у той момент, коли ми були у літаку" — пасажирка рейсу з Дохи, яка відмовляється від примусової обсервації pic.twitter.com/zSt7a3ayyr — hromadske (@HromadskeUA) March 30, 2020

Кроме того, люди говорят, что уже двое суток находятся без еды и намерены обращаться в полицию.

Напомним, в Киеве на данный момент зафиксированы 102 случая инфицирования коронавирусом.

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