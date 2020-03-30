40 украинцев не хотят выходить из самолетов: в МВД угрожают применять силу против "хулиганов"

Все лица, вернувшиеся из стран или регионов с местной передачей коронавируса, подлежат обязательной обсервации

Люди, вернувшиеся из стран с местной передачей коронавируса, должны пройти обязательную обсервацию. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя решение Кабинета министров об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба ведомства.

"Наша задача – выполнение решения Кабинета Министров и законов Украины. МИД и Министерство инфраструктуры должны сообщать гражданам, прибывающим о необходимости обсервации. МВД – обеспечивает безопасность", – сказал Геращенко.

Он напомнил, что правительство приняло постановление №241 об ограничении авиационных рейсов и принятие их в порядке исключения. Такое исключение было сделано для двух авиарейсов из Катара, которыми прилетело 358 человек.

Фото: Alexey Medovets/Facebook

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"По нашим данным, они были предупреждены, что им необходимо пройти обсервацию в течение 14 дней. 318 граждан уже находятся на обсервации. 40 человек остались в самолетах, отказываются туда ехать. Мы ведем переговоры, надеемся, что они поймут, что не имеют права рисковать здоровьем других, мы не знаем, кто из них заболел, и им надо 14 дней побыть в обсервации", - сказал Антон Геращенко.

Он напомнил, что все лица, вернувшиеся из стран или регионов с местной передачей коронавируса, подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

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"Во время изоляции нельзя выходить за пределы обсервации, желательно ни с кем не общаться, только по телефону или другими электронными средствами связи. Задача обсервации – выявить инфицированных, поскольку они могут об этом не знать и заразить других", - сказал Антон Геращенко.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы не допустят хулиганства во время процедуры направления таких лиц в обсервацию.

"Сила применяется только в случаях, определенных законодательством. В рамках этих переговоров – сила не применялась, однако в случае хулиганство, как в "Борисполе", это не допустимо. Хулиганства и насилия мы не допустим. В случае необходимости будет привлекаться не только полиция, а и Нацгвардия, как формирование по охране общественного порядка", - сказал Антон Геращенко.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, в аэропорту "Борисполь" эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались избежать обсервации из-за коронавируса COVID-19.

Также новости "Сегодня" писали, что эвакуированных из Дохи украинцев отправили на обсервацию. Один из пассажиров записал видео, как их заселяли:

Видео: Vitaliy Zayets/Facebook

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