Как в Киеве будут хоронить умерших от COVID-19: в мэрии озвучили новые правила

В Украине уже зафиксировано 13 смертей от коронавирусной инфекции. В столице, к счастью, пока не было ни одного смертельного случая. Сайт "Сегодня" узнавал, как будут хоронить умерших от COVID-19, если это будет необходимо в Киеве.

В столичной мэрии нас заверили, что ритуальные службы в столицы проинформированы о необходимых дезинфекционных и противоэпидемических мероприятиях в случае подтверждения смерти человека именно от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"В Киеве введен особенный режим захоронений умерших в связи с карантином из-за коронавируса. После того как медики закончили свою работу и констатировали смерть человека от коронавируса, захоронение умершего должно проводиться исключительно в патологоанатомических мешках. Именно медики должны помещать тело в этот мешок, без одежды и всех привычных атрибутов. Кроме того, гроб с покойным должен быть обязательно закрытым", – рассказали нам в КГГА.

Там добавляют, что людей, которые умерли по другим причинам, хоронить будут как обычно, но с обязательным соблюдением общих правил карантина. На похоронах все должны быть в защитных масках и держаться друг от друга на безопасном расстоянии. Похороны – это собрание большого количества людей, поэтому нужно по возможности избегать такого скопления людей и четко соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть.

"Мы никого не можем заставить не ходить на похороны. Но усиленно рекомендуем избегать большого скопления людей. Многие относятся с пониманием к таким требованиям и приходят на похороны максимально защищенными – в масках, перчатках имея при себе средства для дезинфекции", – добавляют в КГГА. В тренде Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

Там отмечают, что похороны в Киеве проходят, крематорий работает.

Между тем, как рассказали в одной из ритуальных служб столицы, сейчас на обычные похороны приходят не более 10 человек. А ритуальные залы при городских моргах закрыты на время карантина. Кстати, ритуальные услуги подорожали из-за регулярного проведения дезинфекции.

Ранее мы рассказывали, как в Житомирской области похоронили женщину, умершую от коронавируса в Радомышле. На церемонии ее родственников не было. На похоронах присутствовали только кладбищенские рабочие, которые выполняли захоронение. Семья умершей находилась на самоизоляции дома.

Тем временем мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал людей с человечностью относиться к умершим от коронавируса людям и достойно их хоронить. Причиной такого обращения стал инцидент в Тернопольской области. Там, в Монастыриске, люди попросту отказались от работ по захоронению умершего от COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама