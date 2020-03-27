"Будьте людьми: мэр Ивано-Франковска призвал достойно хоронить умерших от COVID-19

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал людей с человечностью относиться к умершим от коронавируса людям и достойно их хоронить.
Причиной такого обращения стал инцидент в Тернопольской области. Там, в Монастыриске, люди попросту отказались от работ по захоронению умершего от COVID-19.
"Тело перевозил сам зять. Яму некому было выкопать, копал сам мэр и его заместитель. Это страшно. Спасибо мэру и просим, чтобы мы оставались людьми", - сказал Марцинкив.
Мэр также отметил, что в Ивано-Франковске уже готовы к захоронению умерших от коронавируса. Первую женщину уже похоронили на городском кладбище в Чукаловке.
"Это наши братья и сестры, жертвы, пострадавших от коронавируса. Прошу о человечности", – добавил чиновник.
Ранее мы рассказывали, как в Житомирской области похоронили женщину, умершую от коронавируса в Радомышле. На церемонии ее родственников не было. На похоронах присутствовали только кладбищенские рабочие, которые выполняли захоронение. Семья умершей находилась на самоизоляции дома.
Напомним, что сейчас в Украине официально подтверждено 218 случаев заражения COVID-19.
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