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Карантин из-за коронавируса в Киеве затянется минимум на полтора года

25 августа, 18:35

Александр Марущак , Светлана Москаленко

В столице готовятся ко вспышкам заболеваний

До конца августа осталось несколько дней. Все лето мы прожили в режиме адаптивного карантина и всех интересует: на сколько будет продлен карантин, который по решению правительства был объявлен до 31 августа. На эту тему сайт "Сегодня" пообщался с Олегом Рубаном, главой Госпродпотребслужбы Киева.

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По его прогнозу, локальные вспышки заболевания усилятся. В основном – в учебных заведениях и студенческих общежитиях.

"В данном случае прогноз один – ничего существенно не изменится. Карантин будет продлен. Локальные вспышки инфекции проявятся еще больше, особенно в организованных трудовых коллективах. В топе будут студенческие общежития, когда в них вернуться студенты, а также болеть будут учителя и преподаватели учебных заведений. Мы конечно же к этому готовимся, а именно – к этим массовым заболеваниям. Проводим все профилактические мероприятия, чтобы стабилизировать ситуацию и держать все под контролем", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Вопрос продления адаптивного карантина будет решаться, как и прежде, на уровне Кабмина. По мнению Олега Рубана, карантин будет продлен, хотя может поменять свое название, но в том или ином виде противоэпидемические ограничения полностью не снимут еще долго.

"Карантин – это больше юридическое понятие, которое здорово засело в сознании общества. От этого нужно отходить. В условиях адаптивного карантина бизнес и предприниматели из любой сферы могут работать, но с четким соблюдением определенных условий. Эти условия есть, я бы их называл не карантином, а своевременным проведением противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. Могу сказать смело – они у нас будут проводиться как минимум еще полтора года. А карантин – это определение юридическое, согласно закона про инфекционные заболевания. Продлевать карантин – это сфера ответственности Кабмина. Как врач-эпидемиолог, могу вас заверить, что коронавирус останется и никуда не исчезнет. У нас будет подъем заболеваемости. Эпидемиологи знают, как с ним бороться. А врачи знают, как лечить эту инфекцию. Единственное, пока нет вакцины против этого вируса. А рост заболеваемости будет, и он буде значительный именно осенью вместе с гриппом и сезонными острыми респираторными инфекциями. Вероятно, что карантин продлят на месяц или два, но это сфера ответственности Кабмина", – отмечает Олег Рубан.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского предложил продлить карантин до 1 ноября.

С 24 августа в Украине определили новые зоны карантина, из-за этого в Черновцах, которые снова оказались "красными" вспыхнул протест.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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