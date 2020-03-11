Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

В Киеве вводят карантин: в мэрии объяснили, какие мероприятия будут отменять

11 марта, 14:07

Мила Князьская-Ханова

Футбольные матчи пройдут без зрителей, а концерты подлежат отмене

Пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко объяснила суть ограничения массовых мероприятий в Киеве, сообщает Tribuna.com.

"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей. Теперь организаторы событий должны выполнить это распоряжение", – сообщили в пресс-службе.

Ограничения вступают в силу с 12 марта.

Напомним, 10 марта вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы доставят в семь определенных базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь". Тем временем, в Броварах начали дезинфицировать улицы.

Отметим, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом – в Черновцах. Известно, что сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин мероприятия коронавирус распоряжение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицы
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицыДругие новости
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепления
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепленияДругие новости
"Тревога, отмена": киевские спасатели ярким клипом поздравили женщин с 8 марта (видео)Другие новости
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветыДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...