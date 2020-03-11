В Киеве вводят карантин: в мэрии объяснили, какие мероприятия будут отменять

Пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко объяснила суть ограничения массовых мероприятий в Киеве, сообщает Tribuna.com.

"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей. Теперь организаторы событий должны выполнить это распоряжение", – сообщили в пресс-службе.

Ограничения вступают в силу с 12 марта.

Напомним, 10 марта вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы доставят в семь определенных базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь". Тем временем, в Броварах начали дезинфицировать улицы.

Отметим, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом – в Черновцах. Известно, что сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

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