Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества

Городская власть инициирует снижение платы за аренду коммунального имущества. Соответствующий проект рассмотрят на ближайшем заседании Киеврады, а мэр столицы Виталий Кличко уже его подписал, сообщили в его пресс-службе.

В частности, в проекте решения предлагается на 50 процентов освободить арендаторов коммунального имущества от арендной уплаты до 31 июля 2020 года. Это делается для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, который является наиболее незащищенным в ситуации серьезных ограничительных мер, введенных в столице. Скидка начнет действовать с 11 марта.

"Я убежден, депутаты на ближайшем заседании, – 26 марта, – поддержат такое решение", – подчеркнул Кличко. В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Напомним, продуктовым ярмаркам и рынкам в Киеве запрещено работать в условиях карантина, который введен в столице. Ранее в столице рынки закрывать не планировали. Решение о закрытии рынков будут контролировать райгосадминистрации, полиция и СЭС.

На данный момент в Киеве зафиксированы два случая заболевания, вызванных коронавирусом. Инфицированы студент и женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Также в столице дезинфицируют жилые дома, общественный транспорт, остановки и пешеходные переходы.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама