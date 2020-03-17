Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал о первых двух заболевших

Парень навещал большую женщину с Житомирщины, а женщина подхватила вирус на курорте Франции

В Киеве зафиксированы два первых случая заболевания в Киеве, вызванных коронавирусом. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, где именно заразились двое киевлян.

"Один из больных – молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай – женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома", – рассказал мэр Киева на своей странице в Facebook.

Виталий Кличко также отметил, что людей, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Отметим, по состоянию на вечер 16 марта, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из которых один – летальный (пенсионерка в Радомышле). Еще семь украинцев заразились коронавирусом за границей. Чтобы вирус не распространялся – на карантин закрылся ряд крупных городов. Не работают развлекательные заведения и непродуктовые магазины.

Напомним, что 16 марта президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором призвал к жестким методам борьбы с коронавирусной инфекцией – гарант просит Кабмин закрыть по всей стране общепиты и остановить железнодорожное сообщение, а также закрыть метро.

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