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Киев и область накроет 30-градусная жара

Сегодня, 08:30

В Мироновке столбик термометра поднимется до +32 градусов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в понедельник, 12 августа, будет жаркая и солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +28...+30 градусов, ночью будет +16...+18 градусов.

Такая же погода будет по всей области. В Чернобыле температура воздуха днем поднимется до +27...+29 градусов, ночью будет от +13 до +15 градусов.

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В Тетереве, Барышевке, Яготине, Фастове и Белой Церкви днем будет +29...+31 градус, а в Мироновке столбик термометра поднимется до +30...+32 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Кратковременный сильный дождь повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным.

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Киев погода жара

Источник: Сегодня

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