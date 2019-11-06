Киев и область накроют сильный ветер и дождь

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В Киеве в среду, 6 ноября, сохранится довольно теплая погода, однако город и область накроют сильный ветер и дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем в Киеве синоптики прогнозируют осадки и +17...+19 градусов, ночью будет до +11 градусов. В Чернобыле ожидается дождь и +16...+18 градусов днем и +8...+10 градусов ночью, в Тетереве – дождь, +16...+18 градусов днем и +8...+10 градусов ночью, в Вышгороде, Борисполе и Фастове также ожидают осадки и до +17...+19 градусов.

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При этом в Яготине, Барышевке и Мироновке будет до +19 градусов днем и солнечно.

Как уточняют синоптики, усиление скорости ветра ожидается до 15-24 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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