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Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожан

28 июля, 18:45

Александр Марущак , Игорь Тимофеев

В случае ухудшения эпидситуации карантин будут ужесточать, говорит Олег Рубан

Украинский Кабмин еще на месяц продлил адаптивный карантин , призванный остановить распространение коронавируса, и теперь каждому региону страны присвоен свой уровень опасности. Как пояснили сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе столицы, постановление правительства полностью регламентирует правила карантинных мероприятий в каждом регионе.

"Киев, например, получил на данный момент "желтый" уровень опасности. Мы будем каждые пять дней мониторить ситуацию и принимать решение, что делать дальше. Например, сейчас Киев имеет желтый цвет и приближается к границе "оранжевого". Этот цвет предполагает более жесткие правила карантина. Но еще есть "красный" уровень опасности – это самый опасный из всех. Мы с вами уже пережили красный уровень опасности в марте и апреле этого года, когда все было закрыто и не работал общественный транспорт и метрополитен", – объяснил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

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Эксперт надеется, что к "красному" уровню опасности город не вернется.

"Я думаю, что Киев будет все время находиться на границе желтого и оранжевого цветов. Киев – это большой мегаполис, и у нас большая миграция населения. Поэтому такое положение вполне естественно для большого города", – добавляет Олег Рубан.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы столицы рассказал, как до конца лета будет жить Киев . По его словам, горожанам необходимо продолжать профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции: соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию. Также нужно усилить контроль за группами риска – пожилыми людьми и лицами, которые страдают хроническими заболеваниями.

Больше о способах сдерживания коронавируса читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Карантин в Украине: как это работает на местном уровне в каждом регионе" .

Ранее мы писали, что в столице зафиксировали несколько вспышек коронавируса.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева
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Киев карантин коронавирус рубан

Источник: Сегодня

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