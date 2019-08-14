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Киев снова накроет грозовой дождь при 32-градусной жаре

Сегодня, 08:29

В области в нескольких городах также будут осадки

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в среду, 14 августа, синоптики прогнозируют дожди с грозами, а также жару. Как сообщает Укргидрометцентр, днем температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов, а ночью будет +19...+21.

При этом в Чернобыле, Тетереве, Фастове, Белой Церкви также будут дожди, дневная температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов, ночью прогнозируют +18...+20 градусов.

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В Мироновке будет солнечно и жарко: днем до +32 градусов, а ночью до +21 градуса.

В Вышгороде, Борисполе, Барышевке и Яготине также будет солнечная погода, без дождя. Днем будет +30...+32 градуса, а ночью +18...+20 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным.

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Киев погода жара

Источник: Сегодня

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