Киев снова накроет мокрый снег

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве во вторник, 11 февраля, днем возможен снег и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха будет до +3...+5 градусов, а ночью прогнозируют 0...+2 градуса.

Реклама

Такая же погода будет по всей области.

В тренде В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ

Отметим, что метеорологи уже зафиксировали первый температурный рекорд февраля. В начале месяца столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама