Киев снова накроет туман

В Киеве, который в конце октября накрыл густой туман, снова прогнозируют плохую видимость. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
"Утром 8 ноября ожидается туман: ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м", – говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.
Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.
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