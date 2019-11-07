Киев снова накроет туман

Утром в пятницу, 8 ноября, видимость ожидается на уровне 200-500 м

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

В Киеве, который в конце октября накрыл густой туман, снова прогнозируют плохую видимость. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"Утром 8 ноября ожидается туман: ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м", – говорится в сообщении.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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