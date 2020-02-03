Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Киевлян предупредили об опасном ветре: как не стать жертвой стихии

3 февраля, 14:55

Горожанам советуют плотно закрыть окна и не ходить под деревьями

/ Фото: AFP

В Киеве 3 февраля ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты горадминистрации призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Реклама

Напомним, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

В тренде
Последний теплый день перед снегопадами: синоптики уточнили прогноз в Киеве

При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники. А вот в украинских Карпатах царит настоящая зима – утром 1 февраля в некоторых районах уже намело больше полуметра снега. Немало снега выпало и на других вершинах. В горнолыжном курорте Плай высота снежного покрова составляет 32-43 см, а на Драгобрате – 51 см. Не меньше замело и гору Поп-Иван. При этом украинцев предупредили о лавинной опасности.

Также читайте прогноз погоды в столице на весь февраль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ветер прогноз стихия прогноз погоды

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
В
В "Борисполе" рассказали, что будут делать, если на борту из Китая найдут коронавирусДругие новости
"Бегут, будто кабана съели": в Киеве полицейские рассмешили погоней за мужчиной (видео)Другие новости
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд февраля
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд февраляДругие новости
"Трактора шайтанамана!": киевляне заметили необычную технику с ковромДругие новости
Годовщина боя под Крутами: как в Киеве почтили память погибших героев (фото)
Годовщина боя под Крутами: как в Киеве почтили память погибших героев (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...