Киевлян предупредили об опасном ветре: как не стать жертвой стихии

Горожанам советуют плотно закрыть окна и не ходить под деревьями

/ Фото: AFP

В Киеве 3 февраля ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты горадминистрации призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Напомним, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники. А вот в украинских Карпатах царит настоящая зима – утром 1 февраля в некоторых районах уже намело больше полуметра снега. Немало снега выпало и на других вершинах. В горнолыжном курорте Плай высота снежного покрова составляет 32-43 см, а на Драгобрате – 51 см. Не меньше замело и гору Поп-Иван. При этом украинцев предупредили о лавинной опасности.

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