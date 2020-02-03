Синоптики обещают киевлянам теплую, но дождливую погоду

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В Киеве в понедельник, 3 февраля, ожидается дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов, ночью будет +3...+5 градусов.

Такая дождливая погода будет по всему региону.

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По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киеву в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники. А вот в украинских Карпатах царит настоящая зима – утром 1 февраля в некоторых районах уже намело больше полуметра снега. Немало снега выпало и на других вершинах. В горнолыжном курорте Плай высота снежного покрова составляет 32-43 см, а на Драгобрате – 51 см. Не меньше замело и гору Поп-Иван. При этом украинцев предупредили о лавинной опасности.

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