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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве 31 марта: видео

31 марта, 11:59

Мила Князьская-Ханова

По состоянию на утро число заразившихся коронавирусом выросло

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 31 марта, провел традиционный онлайн-брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

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По данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 31 марта, в стране официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых восемь человек выздоровели и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 69 новых случаев.

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С 23 марта в столице усилили карантинные меры – общественный транспорт перевозит только медиков, спасателей, сотрудников аптек и продуктовых магазинов, а также тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Попасть в транспорт можно только по специальным билетам. Детские площадки, школы, университеты, сады, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы в городе не работают. Метро закрыто. Также не работают ярмарки и рынки, "наливайки" и киоски, продающие еду.

25 марта решением Кабмина режим чрезвычайной ситуации ввели по всей территории Украины. Кроме того, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлении карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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