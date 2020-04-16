Кличко объяснил ситуацию с коронавирусом в Медгородке

Киевская городская клиническая больница №6 в Медгородке продолжает работу, однако новых пациентов принимать не пока не будет. Об этом сообщил в ходе брифинга 16 апреля мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее в СМИ появилась информация, что больницу №6 закрыли из-за вспышки там коронавируса. В самом учреждении опровергли закрытие и уточнили, что коронавирусом заразились 15 медиков.
Столичный глава подтвердил данные об инфицировании 15 медработников больницы №6. Кличко уточнил, что в больнице оказывается помощь тем, кто поступил ранее.
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