Кличко объяснил ситуацию с коронавирусом в Медгородке

Больница №6 работает, но новых пациентов не принимает

Киевская городская клиническая больница №6 в Медгородке продолжает работу, однако новых пациентов принимать не пока не будет. Об этом сообщил в ходе брифинга 16 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в СМИ появилась информация, что больницу №6 закрыли из-за вспышки там коронавируса. В самом учреждении опровергли закрытие и уточнили, что коронавирусом заразились 15 медиков.

Столичный глава подтвердил данные об инфицировании 15 медработников больницы №6. Кличко уточнил, что в больнице оказывается помощь тем, кто поступил ранее.

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