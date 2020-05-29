Кличко расскажет о новых особенностях карантина: прямая трансляция брифинга мэра

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 29 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об особенностях жизни города во время карантина.

Смотрите полное видео брифинга:

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Напомним, на утро 28 мая в Украине было 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8 439 пациентов выздоровели. Только за среду зафиксировано 477 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Из-за карантина в Украине запрещены любые массовые мероприятия. Однако школы планируют провести последний звонок, но виртуально – в прямом эфире телеканала "Киев".

Как сообщалось, карантин в Украине продлен до 22 июня, но уже с 22 мая Минздрав рекомендовал смягчить ограничения. Как неоднократно подчеркивал глава министерства Максим Степанов, ослабление карантина не означает его отмену, поэтому до 22 июня будет действовать "адаптивный карантин".

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистиказаболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Однако ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

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