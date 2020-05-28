Разрешить нельзя запретить: пройдут ли последние звонки в школах

На время карантина в Украине запрещены массовые мероприятия, где более 10 участников

Из-за карантина в Украине запрещены любые массовые мероприятия. Однако школы планируют провести последний звонок, но виртуально. Когда и как будет проходить завершение учебного года в Украине и пройдут ли в школах последние звонки для 11-х классов, – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Министерство образования еще в апреле опубликовало письмо, в котором просит школы отказаться от последнего звонка и выпускных вечеров. Это письмо – не запрет, а рекомендация.

"МОН предлагает не проводить массовые мероприятия c привлечением участников образовательного процесса. В частности, последние звонки и выпускные вечера. Обращаем внимание, что решение принимает школа и ее основатель — органы местного самоуправления", – прокомментировали в Минобразования сайту "Сегодня".

Другое дело, что на время карантина в Украине запрещены массовые мероприятия с количеством участников более 10 человек. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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Впрочем, некоторые школы все же готовятся провести последний звонок. Но он будет виртуальным. Директор школы №5 Печерского района Киева Светлана Олексюк рассказывает, что их школа готовит прямой эфир со своими учениками на 29 мая.

"Мы такое делаем впервые, но надеемся, что наши ученики оценят это. К сожалению, мы не можем провести традиционный последний звонок и на более поздний период мы тоже не можем перенести", – рассказывает Олексюк.

Мама шестиклассника Александра Романюк говорит, что в лицее, где учится ее сын, каждый класс должен провести последний звонок онлайн. Каким он будет – зависит от классного руководителя или фантазии детей.

"Классный руководитель сына перед онлайн-встречей попросила записать видео на минуту о том, чем запомнился этот год. Из этих видео смонтируют один фильм, который "представят" на последнем звонке. Кроме того, накануне последнего звонка классный руководитель собрала адреса детей и будет отправлять им грамоты, сертификаты за участие в конкурсах, за участие в жизни лицея и так далее", – рассказала Александра Романюк.

Напомним, ранее рассказывалось, как выпускники вузов будут защищать дипломы .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Последний звонок на карантине: как школы будут прощаться с выпускниками" .

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