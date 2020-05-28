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Нулевая статистика COVID-19 в Украине: Ляшко назвал дату

28 мая, 02:11

Елена Вус Елена Вус

Главный санврач заметил, что говорить о прогнозах сейчас еще рано

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ZIK.

Ляшко заметил, что говорить о прогнозах относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, сейчас еще рано, но ориентированная дата у Минздрава есть.

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"Мы говорим о 22 июня", – сообщил Виктор Ляшко.

По его словам, очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет.

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"Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – резюмировал главный санврач.

Напомним, ранее Ляшко был возмущен тем, что руководители украинских медучреждений пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках Государственной службе по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

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Кроме того, Ляшко объяснял, почему международные организации не закупили и не поставили Министерству здравоохранения Украины продукцию для противодействия распространению коронавируса, в том числе средства индивидуальной защиты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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статистика Минздрав коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

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