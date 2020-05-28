Кличко рассказывает о новых особенностях карантина в Киеве: прямая трансляция

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 28 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об особенностях жизни города во время карантина.

Смотрите полное видео брифинга:

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Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 9:15 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровело.Только за прошлые сутки в Украине обнаружены 477 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 669 украинцев (+11). Вылечить от инфекции удалось 8439 человек (+444).

Из-за карантина в Украине запрещены любые массовые мероприятия. Однако школы планируют провести последний звонок, но виртуально. Когда и как будет проходить завершение учебного года в Украине и пройдут ли в школах последние звонки для 11-х классов.

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистиказаболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

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