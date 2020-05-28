Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Кличко рассказывает о новых особенностях карантина в Киеве: прямая трансляция

28 мая, 11:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

В городе - новые случаи заражения опасным коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 28 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об особенностях жизни города во время карантина.

Смотрите полное видео брифинга:

Реклама

Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 9:15 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровело.Только за прошлые сутки в Украине обнаружены 477 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 669 украинцев (+11). Вылечить от инфекции удалось 8439 человек (+444).

Из-за карантина в Украине запрещены любые массовые мероприятия. Однако школы планируют провести последний звонок, но виртуально. Когда и как будет проходить завершение учебного года в Украине и пройдут ли в школах последние звонки для 11-х классов.

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистиказаболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика мэр Киева карантин Виталий Кличко коронавирус полное видео брифинг

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)Политика
В Киеве похоронили убитых в Житомирской области ветеранов АТО: фото и видео
В Киеве похоронили убитых в Житомирской области ветеранов АТО: фото и видеоУкраина
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центре
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центреДругие новости
Владельцы ТРЦ хотят начать работу без открытия метро
Владельцы ТРЦ хотят начать работу без открытия метроДругие новости
Открытие Киевского зоопарка: что увидят киевляне (фото)
Открытие Киевского зоопарка: что увидят киевляне (фото)Другие новости
На Киев надвигается мощный шторм: куда обращаться в случае затопления улиц
На Киев надвигается мощный шторм: куда обращаться в случае затопления улицДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...