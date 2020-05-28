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В Украине за сутки сотни новых больных и выздоровевших: новые данные

28 мая, 09:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Количество новых больных и тех, кто победил недуг, снова почти выровнялось

В Украине за прошлые сутки выявлено 477 новых случаев коронавируса и зафиксировано 11 смертей. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медика. Были госпитализированы 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, при этом выздоровели 444 человека. Всего за все время пандемии заболели 22 382 человека, из них 1 627 детей и 4 345 медиков. При этом всего выздоровело 8 439 человек, летальных случаев – 669", – сказал он.

Степанов подчеркнул, что за среду было проведено 10 298 тестирований методом ПЦР. За последние сутки больше всего зафиксировано случаев коронавируса в Ровенской области – 74, Львовской – 70 и Черновицкой – 57. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

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А тем временем во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков. Отметим, что методом иммуноферментного анализа обнаруживают, есть ли в организме вирус или антитела к вирусу. Также стало известно, что во Львовской больнице скорой медицинской помощи часть медиков переболели бессимптомно.

В тоже время в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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