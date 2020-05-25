Кличко рассказал о новом ослаблении карантина: видео брифинга мэра

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 25 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об особенностях жизни города во время карантина.

Смотрите полное видео брифинга:

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Как сообщалось, коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Украине, однако на выходных несколько замедлила свой темп. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 25 мая в стране зафиксировано 21 245 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 259 случаев инфицирования, тогда как вчера – 406.

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7234 человека из общего числа инфицированных уже выздоровели, 623 – умерли.

Отметим, 25 мая в Киеве заработало метро. Хотя подземка и работает по старому графику и ценам, некоторые изменения все же есть. Теперь в подземку впускают только в масках, а на входе дежурят полицейские.

Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки. Кроме того, стало известно, что откроется в столице с 1 июня.

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