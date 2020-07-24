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Коронавирус не отступает: в Киеве заразились еще 118 человек, один пациент умер

24 июля, 12:10

Наталья Руда Наталья Руда

На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев COVID-19

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Украине показатели инфицирования не снижаются и в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 24 июля.

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Так, за минувшие сутки обнаружили коронавирус еще у 118 человек. Один человек умер.

На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели:

  • 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет;
  • 7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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За прошедшие сутки выздоровел 121 человек. Всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева.

Больше случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 16, в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах – по 12 случаев.

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В столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных – в тяжелом состоянии. Два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов – в медучреждениях с подозрением на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что в Украине продлили карантин.

Также мы писали, что в Киеве регистрируют все больше очагов коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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