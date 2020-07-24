Число зараженных коронавирусом в Украине резко возросло: почти тысяча за сутки

С начала эпидемии COVID-19 унес жизни 1571 украинца

Эпидемия коронавирусной инфекции снова набирает оборотов в Украине. За прошедшие сутки, 23 июля, COVID-19 заболели 972 украинца.

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По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразились 62 823 наших граждан. Жизни 1571 инфицированного болезнь унесла (20 за последние сутки). Для 34 886 зараженных все закончилось лучше – им удалось вылечиться (886 за последние сутки).

Напомним, в Украине карантин буде продлен до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

В частности, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

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Как изменилась жизнь украинцев во время карантина – смотрите видео:

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

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