Українська
$ 27,88
32,24
  1. Последние новости Украины

Число зараженных коронавирусом в Украине резко возросло: почти тысяча за сутки

24 июля, 08:54

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии COVID-19 унес жизни 1571 украинца

Эпидемия коронавирусной инфекции снова набирает оборотов в Украине. За прошедшие сутки, 23 июля, COVID-19 заболели 972 украинца.

Реклама

По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразились 62 823 наших граждан. Жизни 1571 инфицированного болезнь унесла (20 за последние сутки). Для 34 886 зараженных все закончилось лучше – им удалось вылечиться (886 за последние сутки).

Напомним, в Украине карантин буде продлен до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

В частности, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

В тренде
В Украине активизировались киберпреступники

Ранее мы сообщали, что во Львове разрешили проводить массовые мероприятия, но с соблюдением необходимых требований.

Реклама

Как изменилась жизнь украинцев во время карантина – смотрите видео:

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия больные Украина инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе подросток расстрелял мужчин,
На Донбассе подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца – СМИДонбасс
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
"Посадил меня возле гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)Запад
В Украине снова продлили карантин
В Украине снова продлили карантинУкраина
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полиции
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полицииДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять