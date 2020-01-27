"Коронавирус побили на метро "Лесная", забрали телефон": соцсети "взорвались" шутками

Пользователи высмеивают нагнетание ситуации вокруг коронавируса в Украине

Фото: соцсети

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После появления информации о случае заболевания коронавирусом в Киеве, который оказался не китайским, пользователи социальных сетей "взорвали" сеть шуточными постами.

В частности, в соцсетях активно высмеивается нагнетание ситуации вокруг сообщения о зафиксированном в столице коронавирусом:

Коронавірус побили на метро Лісова і відібрали телефон з документами — Петриченко (@brat_pp) 27 января 2020 г.

Зафіксований в Україні коронавірус не китайський – він був виготовлений на заводі ім. Малишева — недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 27 января 2020 г.

Своя амрія,мова,віра. Свій коронавірус.

"ЗМІ: У Києві зафіксовано перший випадок коронавірусу в Україні

UPD. У МОЗ кажуть, що коронавірус не китайський" — Гола Ганна (@Gola_Ganna) 27 января 2020 г.

В Києві на вокзалі затримали циган які продавали підробний коронавірус. — Себастьян Перейро (@UkrSlavemarket) 22 января 2020 г.

"Коронавірус зафіксували в Україні, але він не китайський."



Пааникер, ты меня называала!!! — homo designikus (@yulentsia) 27 января 2020 г.

В разі зараження на території України Жан Беленюк пообіцяв кинути коронавірус з прогибом — Macfreeley (@macfreeley) 23 января 2020 г.

Также в сети появился фейк о проведении в Киеве молебна за исцелении от коронавируса.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая. В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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