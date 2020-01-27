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"Коронавирус побили на метро "Лесная", забрали телефон": соцсети "взорвались" шутками

27 января, 15:32

Пользователи высмеивают нагнетание ситуации вокруг коронавируса в Украине

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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После появления информации о случае заболевания коронавирусом в Киеве, который оказался не китайским, пользователи социальных сетей "взорвали" сеть шуточными постами.

В частности, в соцсетях активно высмеивается нагнетание ситуации вокруг сообщения о зафиксированном в столице коронавирусом:

Также в сети появился фейк о проведении в Киеве молебна за исцелении от коронавируса.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая. В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев соцсети коронавирус

Источник: Сегодня

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