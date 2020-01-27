"Коронавирус побили на метро "Лесная", забрали телефон": соцсети "взорвались" шутками

После появления информации о случае заболевания коронавирусом в Киеве, который оказался не китайским, пользователи социальных сетей "взорвали" сеть шуточными постами.
В частности, в соцсетях активно высмеивается нагнетание ситуации вокруг сообщения о зафиксированном в столице коронавирусом:
Коронавірус побили на метро Лісова і відібрали телефон з документами— Петриченко (@brat_pp) 27 января 2020 г.
Зафіксований в Україні коронавірус не китайський – він був виготовлений на заводі ім. Малишева— недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 27 января 2020 г.
Своя амрія,мова,віра. Свій коронавірус.— Гола Ганна (@Gola_Ganna) 27 января 2020 г.
"ЗМІ: У Києві зафіксовано перший випадок коронавірусу в Україні
UPD. У МОЗ кажуть, що коронавірус не китайський"
В Києві на вокзалі затримали циган які продавали підробний коронавірус.— Себастьян Перейро (@UkrSlavemarket) 22 января 2020 г.
#коронавирус :*существует *— noodles⁷ (@kimnoodless) 26 января 2020 г.
Я:*начинаю кашлять*
Люди вокруг : pic.twitter.com/qkNp74bmLH
#коронавирус Я, при открытии посылки из китая pic.twitter.com/N6zsJWNMXM— Выставка собак (@0x39GJ7TSv1YI4d) 25 января 2020 г.
"Коронавірус зафіксували в Україні, але він не китайський."— homo designikus (@yulentsia) 27 января 2020 г.
Пааникер, ты меня называала!!!
В разі зараження на території України Жан Беленюк пообіцяв кинути коронавірус з прогибом— Macfreeley (@macfreeley) 23 января 2020 г.
Также в сети появился фейк о проведении в Киеве молебна за исцелении от коронавируса.
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая. В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.
Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".
Все подробности в спецтеме Коронавирус
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