KyivNotKiev: The New York Times перешла на корректное написание украинской столицы

Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив "Kiev" на "Kyiv".

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив "Kiev" на "Kyiv", – отметили в посольстве.

Отмечается, что после того, как летом по обращению Посольства Совет США по географическим названиям принял решение о смене официального названия столицы Украины в международной базе, ряд всемирно известных американских изданий присоединилась к рекомендациям международной акции #KyivNotKiev, утвердив на своих страницах обновленное название.

"Среди них: Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal и теперь The New York Times", - добавили в дипучреждении.

Отметим, что в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обратилось к иностранным СМИ и аэропортам с просьбой корректировки написания имени города латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы в том виде, который отвечал русскому варианту, то есть Kiev.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv.

"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv", – сообщается на официальной странице кампании МИД CorrectUA в Twitter.

Кроме того, крупнейший аэропорт мира "переименовал" украинские города и теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации. Как рассказывали новости "Сегодня", эта воздушная гавань была открыта в марте-2019:

