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Одна из крупнейших авиакомпаний мира "украинизировала" Киев

10 сентября, 22:16

Французский авиаперевозчик начал указывать украинскую столицу корректно

/ Фото: Flickr

Французский национальный авиаперевозчик, одна из крупнейших авиакомпаний мира AirFrance поддержала кампанию #KyivNotKiev.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур.

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Также руководство Манчестерского аэропорта – четвертого по загруженности аэропорта в Великобритании – присоединилось к международной инициативе CorrectUA и привело написание названия столицы Украины в соответствии с украинской, а не русской транслитерацией – с Kiev на Kyiv.

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Напомним, ранее аналогичное решение приняли в лондонском международный аэропорт Лутон. Употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском ввела WizzAir – единственная авиакомпания, которая осуществляет авиаперелеты в эту воздушную гавань из Киева.

Мы также писали, что Международный аэропорт Барселоны – один из самых загруженных аэропортов мира – тоже стал использовать корректное написание названия Киева.

Кроме того, перед этим на единое корректное название украинской столицы – Kyiv вместо Kiev – перешел израильский аэропорт – Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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Киев переименование Air France украинизация

Источник: Сегодня

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