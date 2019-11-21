На Майдане Независимости стартовала акция в честь годовщины Революции Достоинства

Люди поделятся воспоминаниями о том, как начиналась Революция Достоинства

На Майдане Независимости в Киеве 21 ноября началось вече "У нас есть достоинство".

Оно приуроченное к шестой годовщине начала Революции Достоинства.

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На главной площади страны собралось несколько тысяч человек.

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Ожидается, что выступят участники Революции Достоинства конца 2013 – начала 2014 годов, ветераны АТО/ООС, политики и общественники. Они напомнят, как начиналась революция, и за какие идеалы погибла Небесная сотня.

Напомним, 21 ноября в 2013 году Евромайдан начался в знак протеста против политического руководства страны, которое отказалось законодательно закрепить европейский курс страны. В ноябре 2013 года в ЕС проходил саммит Восточного партнерства в Литве, на котором Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации.

Также в этот день вспоминают трагические события, связанные с расстрелом Майдана в Киеве. Так, 20 февраля вошел в историю, как день расстрела "Небесной сотни" – на крышах отелей "Казацкий" и "Украина" расположились снайперы, которые открыли прицельный огонь по протестующим. Также стреляли с крыши горящего Дома профсоюзов. По словам руководителя медицинской службы Штаба национального сопротивления Святослава Ханенко, только за один день, 20 февраля, было убито 60 протестующих. Медики говорили, что стреляли в сердце, голову или, если человек был в шлеме – в шею.

Подробнее читайте в статье "Сегодня": День Достоинства и Свободы в Украине: история праздника и как его отмечали.

Смотрите видео о ключевых и жутких моментах Революции Достоинства:

Все подробности в спецтеме День Достоинства

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