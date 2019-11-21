Революция Достоинства в Киеве: как изменились ее главные места (фото)

В Киевраде провели большой ремонт, а на Институтской до сих пор есть следы от пуль

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы – день, с которого начался Евромайдан в 2013 году, а позже – Революция Достоинства, объединившая людей со всех уголков страны.

Центром событий, которые навсегда изменили нашу страну, стал Майдан Независимости в Киеве и его окрестности. Несколько месяцев здесь находились тысячи людей, вышедших на протест против действий руководства страны. Вокруг палаточного городка протестующие возвели баррикады, перекрывшие улицы в центре столицы, и защищавшие людей от штурмов "Беркута", а в крупных общественных зданиях открылись штабы с провизией и медикаментами. Сайт "Сегодня" узнал, как с тех пор изменились ключевые места Революции Достоинства в Киеве.

Майдан Незалежности: брусчатка вернулась, а главная елка переехала

Главная площадь Киева стала местом начала революции, а позже – первых серьезных столкновений протестующих и правоохранителей. Сюда поздно вечером 21 ноября, откликнувшись на призывы в соцсетях, пришли люди, которые были против приостановки подписания Ассоциации с ЕС. Тогда же появились первые палатки, а спустя несколько дней коммунальщики начали установку главной елки страны. Позже она превратилась в арт-объект и один из символов революции.

1 декабря 2013 года. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

На стеле, Главпочтамте и других ближайших зданиях появились революционные надписи и граффити, а часть брусчатки разобрали, отправив на баррикады – чтобы защитить протест от разгона

Сейчас о большом палаточном городке, который разобрали в начале августа 2014-го, уже ничего не напоминает, как и о баррикадах. Каркас с плакатами, прозванный в народе "йолкой", отправили в музей, мраморную стелу отмыли, а рисунки на стенах, даже самые знаковые, закрасили собственники зданий и коммунальщики. Вернулась на место и брусчатка. Правда, политические лозунги граждане то и дело пишут на стеле до сих пор.

Кстати, с 2014 года главную елку страны больше не устанавливают на Майдане Независимости: она, вместе с шумными гуляниями, "переехала" на Софийскую площадь. Теперь возле стелы часто устанавливают конструкции, на которых размещают патриотические фотовыставки. Сейчас там находится экспозиция, посвященная героям Небесной сотни.

Фото: "Сегодня"

Институтская: на месте баррикад – Аллея Небесной Сотни и мемориалы

Остатки баррикад сейчас можно встретить на улице, которая связана с наиболее грустными событиями Революции Достоинства – расстрела ее участников 18-20 февраля 2014 года. Так, на тротуарах возле пересечения с Ольгинской можно заметить металлические "ежи", между которыми натянута колючая проволока. Также есть и металлический щит, который когда-то использовали протестующие.

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Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сейчас часть улицы, где погибли люди, переименовали в Аллею Героев Небесной Сотни. Возле выхода со станции метро Крещатик возвели деревянную часовню, к которой перенесли стену памяти. Улица со стороны напоминает импровизированное кладбище: на каждом дереве – портреты погибших активистов Майдана, а на одном из тротуаров – небольшой курган из брусчатки с фотографией застреленного протестующего.

Мемориальный комплекс, который планировали создать на месте гибели людей, до сих пор не начали строить. Поэтому люди продолжают носить цветы к созданным активистами памятникам. В частности, в самом начале аллеи, возле Крещатика, из брусчатки на возвышении сложили небольшую стену, на которой установлены портреты героев Небесной сотни.

Дом Профсоюзов: открыли музей и установили новые часы

Протестующие захватили здание 2 декабря. Там был организован Штаб национального сопротивления, также можно было согреться или переночевать в коридорах.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В ночь на 19 февраля в ходе противостояния здание загорелось. Здание сильно пострадало: между этажами обрушилась часть перегородок, были жертвы. Пожарные спасли с крыши пылающего здания более 40 человек, потушить пожар удалось лишь утром 20 февраля. На несколько лет здание закрыли на реконструкцию, во время которой не обошлось без скандала: на крыше пытались возвести двухэтажную пристройку.

Дом профсоюзов снова открыл свои двери в конце 2018 года. Сейчас там на первом этаже размещается музей Революции Достоинства, а выше – офисы. Окна здания стали шире, декор стен – светлее. А на башне, вместо сгоревших, появились новые часы – лучше и ярче прежних.

Киеврада: первый этаж превратили в общественное пространство

Муниципальное здание на Крещатике, 36, захватили за пару часов до Дома профсоюзов. В здание проникли около 15 активистов, разбив стекла на входных дверях и окнах первого этажа, и забаррикадировались изнутри. Позже в здании работал пункт обогрева, где также можно было поспать.

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После революции работа КГГА и Киеврады возобновилась в нормальном режиме, а недавно первый этаж полностью преобразился, превратившись в общественное пространство с кафе, детской комнатой и удобным сервисом обращения к чиновникам.

Сквер с Лениным: постамент пустует, но не всегда

Активисты недобро смотрели на монумент "красного вождя" с момента обострения противостояния в начале декабря. После нескольких "покушений" его взяли в кольцо сотрудники "Беркута", однако 8 декабря вечером памятник все же повалили. Остатки фигуры вывезли в неизвестно направлении, а позже ее части пытались продать через интернет.

Постамент вождя пустовал недолго: вскоре на нем, сменяя друг друга, начали появляться разные арт-объекты, официальные и не очень. Сейчас сквер с колонной продолжает быть своеобразной арт-площадкой, на которой художники и скульпторы реализуют различные социальные проекты.

Фото: "Изоляция"

Напомним, 21 ноября в 2013 году Евромайдан начался в знак протеста против политического руководства страны, которое отказалось законодательно закрепить европейский курс страны. В ноябре 2013 года в ЕС проходил саммит Восточного партнерства в Литве, на котором Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации.

Также в этот день вспоминают трагические события, связанные с расстрелом Майдана в Киеве. Так, 20 февраля вошел в историю, как день расстрела "Небесной сотни" – на крышах отелей "Казацкий" и "Украина" расположились снайперы, которые открыли прицельный огонь по протестующим. Также стреляли с крыши горящего Дома профсоюзов. По словам руководителя медицинской службы Штаба национального сопротивления Святослава Ханенко, только за один день, 20 февраля, было убито 60 протестующих. Медики говорили, что стреляли в сердце, голову или, если человек был в шлеме – в шею.

Подробнее читайте в статье "Сегодня": День Достоинства и Свободы в Украине: история праздника и как его отмечали.

Смотрите видео о ключевых и жутких моментах Революции Достоинства:

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