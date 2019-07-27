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На Владимирской горке начался молебен ко Дню крещения Руси: появились фото

27 июля, 13:02

На богослужение собрались несколько тысяч людей, в том числе и духовенство со всей Украины

В Киеве на Владимирской горке начался молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. Его возглавил предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий.

Ранее мы сообщали, что на богослужение собрались несколько тысяч людей, в том числе и духовенство со всей Украины. Отметим, что по дороге на Владимирскую горку дежурят волонтеры в ярко-желтых жилетах, которые указывают дорогу верянам. Также правопорядок тут обеспечивают представители полиции. А сами веряне в канун старта Крестного хода прячутся от солнца в тени.

Кроме того, около 13:30 начнется Крестный ход со святынями: от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Вечером в этот день возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

Ометим, что в Киеве связи с проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре уже с самого утра перекрыты для движения транспорта. Мы уже публиковали их перечень. Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих

Все фото и подробности празднования Дня крещения Руси в Киеве читайте в материале "Сегодня": "День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн". 

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Тег Киев, молебен, крещение руси, Владимирска горка

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