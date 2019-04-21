Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Нарушения на выборах в Киеве: что известно на данный момент

Сегодня, 10:56

Кроме сообщений о нарушениях избирательного процесса, в полицию также поступило сообщение о подозрительной коробке на Дарницком вокзале

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве по состоянию на 9:00 полиция зафиксировала семь сообщений о нарушениях избирательного процесса в ходе второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщал начальник ГУ Нацполиции в столице Андрей Крищенко.

"Все они сейчас проверяются", – цитирует Крищенко пресс-служба столичного главка полиции.

Он отметил, что за порядком на избирательных участках в Киеве следят шесть тысяч правоохранителей. Также в столичном главке в круглосуточном режиме работает Ситуационный центр, который отслеживает все сообщения, связанные с избирательным процессом.

Также Крищенко рассказал, что, кроме сообщений о нарушениях, в полицию сообщили о подозрительной коробке на Дарницком железнодорожном вокзале.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, взрывотехники и кинологи. Из помещения железнодорожного вокзала эвакуировали сотрудников и пассажиров. Подозрительную коробку осмотрели специалисты, никаких взрывных устройств внутри не было", - сообщил Андрей Крищенко.

Также, учитывая сегодняшние празднования Пасхи христианами западного обряда и Вербного воскресенья православными, в столице усилена охрана общественного порядка возле храмов.

Напомним, что в связи с проведением второго тура президентских выборов правоохранители с 18 апреля перешли на усиленный режим несения службы.

Отметим, что в столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших перед вторым туром выборов место голосования. 

Также мы писали, что украинцы, живущие в Москве и Санкт-Петербурге, могут отдать свой голос на выборах президента во втором туре 21 апреля в Хельсинки. Так постановил ЦИК. 


Сайт "Сегодня" следит за всеми главными новостями о ходе голосования, будет публиковать фото и видео с избирательных участков, делать прямые включения из Центризбиркома, брать комментарии и публиковать официальные заявления.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, выборы, нарушения, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " Нарушения на выборах в Киеве: что известно на данный момент". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на выборах проголосуют более 55 тысяч человек, сменивших место голосования

Сегодня, 10:39

В первом туре в Киеве голосовали более 48 тысяч украинцев, изменивших место голосования

В Украине на выборах президента не открылся всего один участок – полиция

Сегодня, 10:27

Правоохранители открыли уголовное производство за лишение нескольких сотен избирателей их конституционных прав

В Праге украинцы выстроились в очередь перед избирательным участком – фото

Сегодня, 10:18

Украинцы активно готовятся голосовать в столице Праге, сообщил посол Украины в Чехии

В Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка

Сегодня, 10:11

На выходе из кабинки мужчина бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба

В Украине изменят правила перевозки денег через границу

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

В семье Аллы Пугачевой случилась беда

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

"Вырезал про Украину": Маршал поскандалил с Дудем

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Ищете модный рюкзак? В "Цитрусе" большая распродажа

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

7 знаменитостей, которые изменяли своим мужчинам

Ученые назвали продукт, спасающий от онкологии

«Он надо мной издевался»: Пугачева заговорила о разводе с бывшим