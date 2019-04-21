Нарушения на выборах в Киеве: что известно на данный момент

Кроме сообщений о нарушениях избирательного процесса, в полицию также поступило сообщение о подозрительной коробке на Дарницком вокзале

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве по состоянию на 9:00 полиция зафиксировала семь сообщений о нарушениях избирательного процесса в ходе второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщал начальник ГУ Нацполиции в столице Андрей Крищенко.

"Все они сейчас проверяются", – цитирует Крищенко пресс-служба столичного главка полиции.

Он отметил, что за порядком на избирательных участках в Киеве следят шесть тысяч правоохранителей. Также в столичном главке в круглосуточном режиме работает Ситуационный центр, который отслеживает все сообщения, связанные с избирательным процессом.

Также Крищенко рассказал, что, кроме сообщений о нарушениях, в полицию сообщили о подозрительной коробке на Дарницком железнодорожном вокзале.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, взрывотехники и кинологи. Из помещения железнодорожного вокзала эвакуировали сотрудников и пассажиров. Подозрительную коробку осмотрели специалисты, никаких взрывных устройств внутри не было", - сообщил Андрей Крищенко.

Также, учитывая сегодняшние празднования Пасхи христианами западного обряда и Вербного воскресенья православными, в столице усилена охрана общественного порядка возле храмов.

Напомним, что в связи с проведением второго тура президентских выборов правоохранители с 18 апреля перешли на усиленный режим несения службы.

Отметим, что в столице проголосуют более 55 тысяч людей, изменивших перед вторым туром выборов место голосования.

Также мы писали, что украинцы, живущие в Москве и Санкт-Петербурге, могут отдать свой голос на выборах президента во втором туре 21 апреля в Хельсинки. Так постановил ЦИК.

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