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В посольстве Украины в Финляндии готовятся к выборам и ждут украинцев из России

Сегодня, 07:19

В посольство передадут 20 тысяч бюллетеней, чтобы все живущие в Москве и Санкт-Петербурге украинцы могли проголосовать


Украинцы, живущие в Москве и Санкт-Петербурге, могут отдать свой голос на выборах президента во втором туре 21 апреля в Хельсинки. Так постановил ЦИК. 

Из четырех тысяч украинцев, постоянно проживающих в Финляндии, право голоса имеют 1650 граждан. Еще 20 тысяч бюллетеней сюда передадут, чтобы смогли проголосовать украинцы из Москвы и Санкт-Петербурга. Сколько из них доедет в Хельсинки голосовать, узнаем 21 апреля, когда при посольстве Украины откроется единственный в Финляндии избирательный участок.

Как сообщалось, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20:00. Соответствующее заявление о внесении изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич в связи с тем, что в 19:00, по предложению Зеленского, начнутся дебаты на НСК "Олимпийский".

Согласно принятым ЦИК изменениям, теледебаты на "Общественном" пройдут с 21:00 до 22:00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Напомним, на НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи.

Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

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Тег выборы, Финляндия, ЦИК

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