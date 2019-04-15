Дебаты и выборы: МВД переходит на усиленный вариант несения службы
В настоящее время наблюдается сильное напряжение в обществе, отметили в МВД
В МВД Украины допускают возможность отдельных провокаций в ходе вероятных дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" и во время второго тура выборов, говорить о массовости провокационных действий нет оснований. Об этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Филенко.
Он также сообщил, что с завтрашнего дня оперативный штаб МВД и все структурные подразделения переходят на усиленный вариант несения службы.
"У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок", - сказал советник главы МВД.
По его словам, будет два сложных дня, связанных с избирательным процессом, – возможные дебаты на НСК "Олимпийский" и день голосования.
"Нет оснований заявлять о системной подготовке к провокациям, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные провокации", - отметил Филенко.
Он пояснил, что в первую очередь эти провокации могут быть следствием обострившегося противостояния в обществе, "если у кого-то сорвет резьбу".
Советник министра внутренних дел Иван Стойко также отметил, что в настоящее время наблюдается сильное напряжение в обществе.
"Будут дебаты (на стадионе) или нет – мы готовимся к ним", - сказал он, добавив, что службы полиции превентивно работали на стадионе в минувшее воскресенье, такой же формат будет и в случае проведения дебатов на НСК.
"Надеемся и верим, что группы поддержки сознательно подойдут... не будут приносить на стадион … запрещённые предметы... Верим, что люди прислушаются, а кандидаты будут соблюдать законодательство", - добавил он.
Стойко также напомнил, что все структурные подразделения МВД готовы к обеспечению безопасности в ходе второго тура голосования, готовы сопровождать перевозку бюллетеней (на предмет охраны).
"Во втором туре будет задействовано не меньше сил и средств, чем во время первого тура", – сказал он.
В целом, по информации МВД, с начала избирательной кампании в Украине открыто 371 уголовное производство, 35 человек уведомлены о подозрении в совершении преступления.
Напомним, в Центризбиркоме уже давали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.
В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.
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