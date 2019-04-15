Дебаты и выборы: МВД переходит на усиленный вариант несения службы

В настоящее время наблюдается сильное напряжение в обществе, отметили в МВД

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

В МВД Украины допускают возможность отдельных провокаций в ходе вероятных дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" и во время второго тура выборов, говорить о массовости провокационных действий нет оснований. Об этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Филенко.

Он также сообщил, что с завтрашнего дня оперативный штаб МВД и все структурные подразделения переходят на усиленный вариант несения службы.

"У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок", - сказал советник главы МВД.

По его словам, будет два сложных дня, связанных с избирательным процессом, – возможные дебаты на НСК "Олимпийский" и день голосования.

"Нет оснований заявлять о системной подготовке к провокациям, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные провокации", - отметил Филенко.

Он пояснил, что в первую очередь эти провокации могут быть следствием обострившегося противостояния в обществе, "если у кого-то сорвет резьбу".

Советник министра внутренних дел Иван Стойко также отметил, что в настоящее время наблюдается сильное напряжение в обществе.

"Будут дебаты (на стадионе) или нет – мы готовимся к ним", - сказал он, добавив, что службы полиции превентивно работали на стадионе в минувшее воскресенье, такой же формат будет и в случае проведения дебатов на НСК.

"Надеемся и верим, что группы поддержки сознательно подойдут... не будут приносить на стадион … запрещённые предметы... Верим, что люди прислушаются, а кандидаты будут соблюдать законодательство", - добавил он.

Стойко также напомнил, что все структурные подразделения МВД готовы к обеспечению безопасности в ходе второго тура голосования, готовы сопровождать перевозку бюллетеней (на предмет охраны).

"Во втором туре будет задействовано не меньше сил и средств, чем во время первого тура", – сказал он.

В целом, по информации МВД, с начала избирательной кампании в Украине открыто 371 уголовное производство, 35 человек уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Центризбиркоме уже давали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Дебаты и выборы: МВД переходит на усиленный вариант несения службы". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.