Необычные "соседи": по улицам Ворзеля разгуливают лоси (фото)

Местные жители говорят, что животные гуляют по одному и тому же маршруту

Фото: Олеся Чечельницька

В пригороде Киева, в городе Ворзель, люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам ранним утром. Местные жители сообщают, что довольно часто видят тут животных.

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Местные отмечаю, что лоси ходят по одному маршруту. В данном случае – это лосиха, которая выгуливала своего малыша.

"Лоси тут часто переходят дорогу, но по одиночке. А в этот раз жители заметили сразу двух. Причем было это ранним утром, когда на проезжей части было немного машин", – говорит местный житель Павел Коваленко.

Эколог Александр Соколенко, считает, что появление лосей на улицах Ворзеля – это хороший знак.

"Это очень необычно для города, чтобы лоси гуляли по улицам. Эти животные обитают в глубине лесов – живут там и питаются растительностью. Сами по себе лоси – не социальные животные. Они избегают территорий, где находятся люди. Возможно, животные вышли из ближайшего лесного массива. А Ворзель, Буча, Тетерев – это территории, которые окружены лесными массивами. Скорей всего лоси просто мигрировали в поисках пищи и в это время на улицах не было людей и машин, которые могли бы их напугать", – рассказал он сайту "Сегодня".

Он отмечает, что такие вылазки лосей часто бывают и в Киеве.

"Как минимум раз в полгода киевляне видят лосей на улицах города. Или животное сбивает автомобиль. Такие случаи были на Дарнице, где есть лесной массив, в Голосеево, а также в Святошинском районе – тут леса тянутся на север к Демидову. Я считаю, что сам факт наличия лосей в черте Киева и области – это очень позитивный момент. Это говорит о том, что на них перестали охотиться и они хорошо себя чувствуют в лесах вокруг столицы. Обезопасить людей от лосей и наоборот – просто невозможно. Водители должны знать, что они могут внезапно появиться на дороге и быть максимально внимательными", – поясняет эколог.

Напомним, в 2019 году загадочного лося в районе проспекта Науки в Киеве искали не только активисты и команда спасения животных, но и работники столичного зоопарка. Они дважды за день выезжали в район Корчеватого на поиски животного.

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Позже в частном секторе Киева, в Голосеевском районе, снова заметили лося, который разгуливал по заснеженным улицам микрорайона.

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