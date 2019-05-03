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Реконструкция Киевского зоопарка: как сейчас выглядят новые озера

3 мая, 08:49

Возле озера с беседкой запустили водопад

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киевском зоопарке в мае для посетителей откроют обновленные озера у главного входа, которые несколько лет были закрыты на реконструкцию. Так, вместо прудов с зеленой водой теперь будут благоустроенные водоемы со скалами и водопадами, на берегах которых уже начали высаживать хвойные деревья и кустарники.

Возле одного из озер уже возвели деревянную беседку и амфитеатр, а также запустили небольшой водопад. К открытию здесь заселят ярких карпов кои.

Между озерами проходит мостик, сейчас на нем продолжаются строительные работы. Второй и третий пруды пока заполнены водой лишь частично. Здесь намерены поселить пеликанов, для них также возведут новый павильон. Эти птицы и до реконструкции обитали у входа, но на время ремонта "переселились" на один из других прудов зоопарка. В июле новый универсальный вольер появится и у других птиц.

Отметим, что также у входа со стороны проспекта Победы устанавливают кабинки новшества зоопарка – камеры хранения. Стоимость будущей услуги по хранению вещей пока неизвестна.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Кроме того, в июле откроется новый вход – со стороны улицы Зоологической, возле которого уже установили большую и яркую скульптуру жирафа. Сюда же в сентябре перенесут после реставрации знаменитые скульптуры зубра и львов. Позже, в рамках первой очереди реконструкции, у нового входа появится подземный аквариум.

Также в КГГА уточнили, что строительство нового приматника планируют завершить в июне 2020 года. А летом следующего года – закончить весь объем работ в рамках первой очереди. Планируют обустроить в столичном зоопарке и паркинг для автомобилей и автобусов.

Сейчас объявлен тендер на выполнение проектных работ по 2 и 3 очередям реконструкции зоопарка. Планируется, что она продлится около четырех лет.

Напомним, реконструкцию Киевского зоопарка начали в 2018 году, чтобы дать зверинцу "второе дыхание" – создать лучшие условия содержания для животных и сделать его более открытым и дружественным. По задумке, вскоре здесь вместо клеток будут вольеры за стеклом, а сам зоопарк будет европейского уровня.

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Как мы писали ранее, обитатели Киевского зоопарка с наступлением весеннего тепла "перебрались" в летние вольеры. В выходные дни полюбоваться животными сюда приходят целыми семьями. Звери выглядят довольными, сытыми и радуются весне. Так, молодые медведи Потап и Настя, которые обитают в современном вольере без решеток, даже подходят "поздороваться" с гостями, дружелюбно тычась носом в стекло. Детвора от такого приветствия – в восторге.

Тем временем, в Киевской области пенсионерка Галина Челопчий спасла от гибели аиста. Птица 11 лет живет во дворе у одинокой женщины. Хозяйка рассказала, что аист был маленьким, учился летать, выпал из гнезда и повредил крыло. Улететь с другими птицами на юг он не смог. В зоопарк его забирать не захотели, поэтому чтобы аист не погиб, женщина забрала его к себе во двор.

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Тег Киев, животные, реконструкция, зоопарк, киевский зоопарк, озера

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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