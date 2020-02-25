Охота за торговцами первоцветами: как выглядят цветы, которые нельзя продавать (фото)

В столице стартует Всеукраинская акция охраны первоцветов. Так, в Киеве будут работать специальные патрули для предупреждения сбора и продажи редких растений, сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.
"Ежегодно в весенний период происходит массовая торговля раннецветущими видами растений, занесенных в Красную книгу Украины. Большинство первоцветов принадлежат к редким видам растений и находятся под угрозой исчезновения. Поэтому призываем киевлян и гостей столицы не покупать эти цветы", – отметил чиновник.
Он добавил, что покупая цветы возле станций метро или на остановках транспорта, каждый рискует стать соучастником уничтожения природы, ведь один сорванный подснежник – это украденная жизнь 45 ростков.
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"Цветы вырывают с луковицами, чтобы продлить свежесть букетов, а восстановление растений после этого в природе – невозможно. Также вредны прикорневые срезки, это приводит к генетическому вырождению растений. Поэтому Управление экологии КГГА призывает отказаться от покупки первоцветов, их сбора и продажи, чтобы не допустить уничтожения этих растений", – рассказали в КГГА.
Так, к редким первоцветам относятся:
- подснежник обычный
- пролеска сибирская
- крокус
- тюльпан дубравный
- все виды сон-травы,
- горицвет весенний,
- первоцвет мелкий,
- шафран сетчатый
Напомним, что незаконный сбор и продажа редких раннецветущих растений запрещены законом. При этом, с 2012 запрещено продавать не только первоцветы, собранные в природе, но и выращенные в искусственных условиях. За продажу первоцветов грозит штраф от 1700 грн до 3655 грн.
Стоит отметить, что еще в конце января, из-за аномальной зимы, в Киеве начали массово распускаться цветы. Горожане публиковали фотографии подснежников и примул. Цветами на клумбах зимой хвастались даже политики. Народный депутат Ирина Геращенко показала нежные желтые цветы, которые распускаются на ее клумбе.
Также ранее новости "Сегодня" писали о том, как и кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов.
ТкМиллион подснежников на огороде – в Кропивницком военный-пенсионер разводит краснокнижные растения. Продает на местном рынке только с корнем. Там корреспонденты новостей "Сегодня" с мужчиной и познакомилась. Оказалось, что пенсионер едва ли не единственный в Украине имеет все разрешения и борется за увеличение популяции зимних растений.
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