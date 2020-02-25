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Охота за торговцами первоцветами: как выглядят цветы, которые нельзя продавать (фото)

25 февраля, 11:54

Запрет касается не только цветов из природы, но и выращенных в искусственных условиях

В столице стартует Всеукраинская акция охраны первоцветов. Так, в Киеве будут работать специальные патрули для предупреждения сбора и продажи редких растений, сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.

"Ежегодно в весенний период происходит массовая торговля раннецветущими видами растений, занесенных в Красную книгу Украины. Большинство первоцветов принадлежат к редким видам растений и находятся под угрозой исчезновения. Поэтому призываем киевлян и гостей столицы не покупать эти цветы", – отметил чиновник.

Он добавил, что покупая цветы возле станций метро или на остановках транспорта, каждый рискует стать соучастником уничтожения природы, ведь один сорванный подснежник – это украденная жизнь 45 ростков.

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"Цветы вырывают с луковицами, чтобы продлить свежесть букетов, а восстановление растений после этого в природе – невозможно. Также вредны прикорневые срезки, это приводит к генетическому вырождению растений. Поэтому Управление экологии КГГА призывает отказаться от покупки первоцветов, их сбора и продажи, чтобы не допустить уничтожения этих растений", – рассказали в КГГА.

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Так, к редким первоцветам относятся:

  • подснежник обычный
  • пролеска сибирская
  • крокус
  • тюльпан дубравный
  • все виды сон-травы,
  • горицвет весенний,
  • первоцвет мелкий,
  • шафран сетчатый

Напомним, что незаконный сбор и продажа редких раннецветущих растений запрещены законом. При этом, с 2012 запрещено продавать не только первоцветы, собранные в природе, но и выращенные в искусственных условиях. За продажу первоцветов грозит штраф от 1700 грн до 3655 грн.

Стоит отметить, что еще в конце января, из-за аномальной зимы, в Киеве начали массово распускаться цветы. Горожане публиковали фотографии подснежников и примул. Цветами на клумбах зимой хвастались даже политики. Народный депутат Ирина Геращенко показала нежные желтые цветы, которые распускаются на ее клумбе.

Также ранее новости "Сегодня" писали о том, как и кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов.

ТкМиллион подснежников на огороде – в Кропивницком военный-пенсионер разводит краснокнижные растения. Продает на местном рынке только с корнем. Там корреспонденты новостей "Сегодня" с мужчиной и познакомилась. Оказалось, что пенсионер едва ли не единственный в Украине имеет все разрешения и борется за увеличение популяции зимних растений.

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Киев торговля цветы КГГА растения

Источник: Сегодня

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