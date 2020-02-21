Военный пенсионер сам восстанавливает популяцию подснежников в Украине

Мужчина выращивает подснежники на своем огороде и продает их за символическую сумму

Миллион подснежников на огороде – в Кропивницком военный-пенсионер разводит краснокнижные растения. Продает на местном рынке только с корнем. Там корреспонденты новостей "Сегодня" с мужчиной и познакомилась. Оказалось, что пенсионер едва ли не единственный в Украине имеет все разрешения и борется за увеличение популяции зимних растений.

Среди разнообразия цветов на рынке замечаем палатку с краснокнижных растений.

"Вам один да? Выбирайте любой какой вас смотрит", -Василий Ковтун продает подснежники.

Журналистов уверяет – на это имеет разрешение.

"Государственная инспекция экологии – это основной документ. Затем справка из местного комитета, что выращены они дома", – показывает пенсионер.

А чтобы совсем убедить съемочную группу, приглашает на цветочную фазенду. В дачном доме показывает еще двести букетов. Рассказывает, что продает цветы только в вазонах с корнем. Иначе растение погибает. Поэтому и нельзя рвать их в лесах:

"Вот они рвут это все, луковица пропадает. Истребляют этот цветок, потому что, нельзя его рвать".

Василий Ковтун – бывший военный. Выращиванием подснежников занялся тридцать лет назад. После выхода на пенсию, путешествовал по Крыму и случайно приобрел тысячу саженцев.

"А потом уже пошло, когда я понял, то их можно быстро разводить", – вспоминает Василий. В тренде Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

Зимние цветы выращивает на собственном огороде. Вместо картофеля и других овощей. Говорит, что эти растения неприхотливы, хорошо размножаются. Во время пересеивания прошлой весной уже насчитал более миллиона луковиц. Главное, говорит, создать естественные условия и удобрить землю опилками. Для своего сорта "Крымский галантус" привез и травы с полуострова:

"Семенник выпадает, семечка созревает. И надо чтоб была трава, закрывала, тень. Вот посмотрите, у нее такая же структура – листьев подснежника".

Вырастить цветущие подснежники Василий может и летом. На это нужно два месяца. Поэтому если планируете удивить любимого человека, к цветоводу обратиться надо заранее.

"Выкапываю луковицу, кладу ее, просушиваю. Сажу в горшок, ставлю в холодильник на три недели. Вот он в холодильнике только бутончики выбросил – все, можно выставлять. И будут летом тоже подснежники", – рассказывает цветовод.

Однако торгует подснежниками Василий обычно зимой. В период естественного цветения. За одно растение просит всего лишь 10 гривен. Ведь разводит цветы не ради выгоды. Предпочитает увеличивать популяцию редких растений. Поэтому, как правильно высадить подснежники, покупателям рассказывает в деталях:

"Высаживается луковица, созревает семенячок и семечки можно высевать. Они на третий год дают полноценный цветок".

Стоит отметить, что еще в конце января, из-за аномальной зимы, в Киеве начали массово распускаться цветы. Горожане публиковали фотографии подснежников и примул. Цветами на клумбах зимой хвастались даже политики. Народный депутат Ирина Геращенко показала нежные желтые цветы, которые распускаются на ее клумбе.

Также ранее новости "Сегодня" писали о том, как и кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов.

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