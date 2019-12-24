Опасно для людей: в Киеве зафиксировали стабильное превышение озона в воздухе

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

В Киеве опять заговорили о плохом состоянии воздуха. Лаборатория Института общественного здоровья имени Марзеева провела первое научное исследование по определению граничных концентраций озона в приземном слое атмосферного воздуха в столице. Результаты неутешительны: концентрации озона были или на границе допустимого норматива, или сильно превышали его (1-1,7 ГДК).

Отметим, что замеры проводились в мае-сентябре 2018 и 2019 годов.

"Я пообщался с представителями института Марзеева и действительно их лаборатория фиксирует стабильное повышение озона во внешней среде города. Естественно, что это опасно для жителей Киева. Это связано с глобальным потеплением и большим количеством химических веществ в окружающей среде города Киева", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева

Он добавляет, что такое явление называется фотохимический смог, который регистрируется при потеплении и повышении температуры в зимний и осенний период.

"Смог образуется при повышении влажности, когда есть инверсия температуры и нет перемещения воздушных потоков. Увы, это угроза для всех мегаполисов, когда формируется так называемый белый смог. Для Киева это уже как хроническая болезнь, которую можно излечить только путем уменьшения количества загрязнения от автомобильного транспорта и уменьшения выбросов в атмосферу от промышленных предприятий и городских котельных", – поясняет Олег Рубан.

Он подчеркивает, что в городе измерения озона не проводятся, поскольку методика проведения таких замеров есть только в институте имени Марзеева.

"В институте есть единственная в городе мобильная группа с соответствующим оборудованием. Больше таких приборов нет ни в одной государственной лаборатории. Наши лаборатории проводят замеры на другие вредные составляющие, которые фиксируются в столичном воздухе. Их мы также регистрируем в местах большого скопления автомобильного транспорта", – уточняет глава Госпродпотребслузжбы Киева.

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА планируют планомерно заниматься решением проблемы с плохим качеством воздуха в столице. Например, запланировано установить по городу датчики для проверки состояния воздуха в конкретных жилых кварталах.

"Мы должны отдавать себе отчет, что живем в мегаполисе, где проживает почти пять миллионов человек. Результаты исследования института Мерзеева показательны, но не новые для меня лично. Проблематика по наличии в воздухе высокой концентрации озона есть и это факт. Например, когда мы занимались решением проблем с заводом "Энергия", то в воздухе выявляли высокие концентрации озона, в том числе", – говорит Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

По его словам, решить проблему можно только комплексно.

"Это результат нашей жизнедеятельности. Все же хотят ездить на личных авто! Проблему нужно решать в комплексе. Уменьшением количества автотранспорта, отказом от дизельного транспорта", – говорит Роман Ткачук.

Напомним, в октябре уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50 столицах мира, оценивали в 175 единиц, что превышало показатель Пекина на 15 пунктов. Возглавляли рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) – 190. Впрочем, рейтинг регулярно обновляется.

Также, помимо загрязнения воздуха столичная власть вплотную занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным КГГА, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью. Сайт "Сегодня" выяснял, насколько опасно проживать поблизости с закрытым еще в 1996 году предприятием.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама