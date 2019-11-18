Прогулка с леопардом на поводке: в Киевском зоопарке прокомментировали инцидент

Многие из разновидности леопардов занесены в Красную книгу и содержать их в домашних условиях или для развлечения категорически запрещено законом

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История с выгулом в центре Киева леопарда возмутила и удивила многих киевлян. Кто-то поддерживает человека, который выгуливал животное на поводке, а кто-то, наоборот, беспощадно критикует. Сайт "Сегодня" поговорил с экспертами из Киевского зоопарка, чтобы узнать, насколько законно такое выгуливание леопарда и его содержание в домашних условиях.

"Могу сразу сказать, что содержать любое хищное животное небезопасно. И тем более выгуливать в центре города на поводке. Животные из семейства кошачьих очень опасны, а леопард – самое непредсказуемое. Никто не знает, как поведет себя леопард и что у него в голове. Например, тигры могут прятаться перед атакой, другие животные могут рычать, а леопард может атаковать мгновенно. Поэтому такая прогулка с ним по центру города – очень опасна. Даже если человек вел его на поводке", – рассказал сайту "Сегодня" Завош Аббасзадэ, заведующий отделом хищников Киевского зоопарка.

Он говорит, что от таких животных часто страдают даже цирковые дрессировщики, хотя воспитывают своих питомцев с маленького возраста.

"Когда дикое животное на поводке, то это не дает гарантии, что оно не вырвется из рук хозяина. Прежде всего – это дикое животное! Даже собаки вырываются из рук хозяев, что уже говорить о леопарде и его силе", – добавляет завотделом хищников.

Многие из разновидности леопардов занесены в Красную книгу и содержать их в домашних условиях или для развлечения категорически запрещено законом. Их можно содержать только в условиях зоопарка, если там оборудованы специальные вольеры и есть все условия для жизни животного. Что уже говорить о содержании такой кошки в домашних условиях. Животному нужна специальная территория для жизни, особая еда.

Директор киевского зоопарка добавляет, что человек мог купить леопарда за границей и привезти в Украину.

"В таком случае у хозяина животного должны быть все документы на него. Но вот содержать в квартире такое животное – это противозаконно. Почему? По закону, вольер для кошек таких размеров должен составлять не менее 30 квадратных метров. Также требуется, чтобы он был соответственно оборудован и был не просто загоном, а имел несколько уровней. Животное должно чувствовать себя, как в природе, и иметь возможность прыгать вверх и вниз, перемещаться", – добавляет Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит, так хорошо живут".

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что мужчина пасет коз в центре столицы. В частности, парнокопытных заметили под зданием Министерства иностранных дел.

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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