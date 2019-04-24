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Синоптики обещают в Киеве почти летнюю погоду: до +22 градусов

Сегодня, 08:22

Ночью воздух прогреется до +8 градусов

Фото: Сегодня

В Киеве в среду, 24 апреля, погода будет солнечной, ясной и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, в столице будет довольно жарко как для конца апреля – днем температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.

Ночью будет до +6...+8 градусов.

Напомним, что в Киеве практически весь апрель цветут магнолии. В этом году в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", они зацвели раньше срока. Как известно, деревья начинают распускаться, как только температура поднимается выше 15 градусов. В прошлом году о цветении первых магнолий жители начали сообщать 10-12 апреля. 

Также в столице зацвела самая длинная в мире (988 м) аллея сакуры, которая находится в парке "Киото". В 2011 году в зеленой зоне между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" высадили 360 сакур, подаренных Киеву японским городом-побратимом. Теперь ее белым и розовым цветением могут любоваться все желающие.

Отметим, что в Украине есть несколько мест, где в больших количествах произрастает это декоративное дерево, и в периоды цветения собирает вокруг себя множество благодарных зрителей. 

К примеру, в Ужгороде на Закарпатье высажена самая длинная в Европе Аллея сакуры. Изначально эти деревья росли в районе набережной речки Уж, но с годами они заполонили собой весь город. Ежегодно, начиная с середины апреля и вплоть до мая, когда в Украине буйно цветет сакура, Ужгород на время превращается в настоящие японские сады. Сюда съезжаются туристы со всех уголков страны. Также в течение многих лет в это время регулярно проводится красивый праздник, посвященный цветущей японской вишне – Сакура-фест.


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Тег Киев, погода, магнолии

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