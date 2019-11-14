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Синоптики обещают в Киеве сильные порывы ветра

14 ноября, 08:19

Днем в столице прогнозируют до +10...+12 градусов, ночью будет +4...+6 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве, где погода в ноябре побила уже пятый рекорд, в четверг, 14 ноября, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Четырнадцатого ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении синоптиков.

Днем в столице прогнозируют до +10...+12 градусов, ночью будет +4...+6 градусов.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

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  • все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу
  • если вы оказались на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Рекомендуется при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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