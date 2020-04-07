Синоптики прогнозируют в Киеве сильные заморозки

Заморозки на грунте прогнозируют ночью 8, 11 и 12 апреля

В Киеве на фоне высоких дневных температур ночью 8 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В связи с этим объявлен I уровень опасности – желтый.

В целом, по прогнозу синоптиков, завтра будет ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем ​​17-19° тепла.

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Кроме того, 9-10 апреля в столице ожидается переменная облачность, 9 апреля – без осадков, 10 апреля – небольшой дождь. Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​9 апреля – 17-19°, 10 апреля – 11-13°.

Также и 11-12 апреля – без осадков. Температура ночью 11 апреля 2-4° тепла, однако на поверхности почвы снова возможны заморозки 0-2°. 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-3°; днем будет 8-10° тепла.

Напомним, на прошлой неделе в столице зацвели магнолии и абрикосы.

Кроме того, потепление и сухая погода принесли киевлянам и жителям Киевской области масштабные лесные пожары и смог. В частности, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за несколько дней огонь охватил десятки гектаров леса и сухой травы.

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