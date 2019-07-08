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Скандал на "Лесной": что сделают с участком, на котором уничтожили 300 сосен

8 июля, 12:16

Часть парка обещают восстановить, а жители боятся начала стройки

Скандальному "рыжему лесу" у метро "Лесная" могут вскоре подарить вторую жизнь. Напомним, в прошлом году вокруг него разгорелся громкий скандал: неизвестные уничтожили около трехсот сосен. Засохший лес пока так и стоит. А жители переживают, что на этом участке может начаться строительство. "Сегодня" выяснили, что здесь планируют делать.

Напомним, ЧП произошло на участке между Броварским проспектом, ул. Киото, Мурманской и строительным супермаркетом. Эта территория находится не в частных руках, а относится к лесному кварталу №57 Днепровского лесничества Дарницкого лесхоза. Специалисты предприятия обследовали погибшие деревья и практически на каждом из них обнаружили странные отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Тогда предположили, что в эти дырки было залито химическое вещество, которое и погубило растения.

Мало того, после этого на участке также появились неизвестные люди и незаконно вырубили 163 дерева. Увы, пока на место приехали правоохранители, злоумышленники скрылись.

"Ущерб, нанесенный лесу, составляет более 300 тысяч гривен. Органы полиции ведут соответствующие производства", — рассказали "Сегодня" в КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", при этом нашли ли виновных, не сообщают.

Здесь говорят, что для восстановления уничтоженного леса необходимо предварительно провести мероприятия по очистке территории: убрать поваленные деревья, провести сплошную санитарную вырубку в очагах высыхания, а после этого высадить новые деревья. В полиции уже дали ответ, что не возражают против этого. Тем не менее работы начать не могут. В Киеве действует мораторий на любую сплошную вырубку в лесах, который установила Киеврада. Под запрет подпадают и земли, находящиеся на балансе лесхозов. Так что сейчас думают, как решить эту проблему.

Киевляне же говорят, что на соседнем участке рядом с метро "Лесная" активизировались работы по строительству ТРЦ.

"Как бы ни получилось, что под шумок возле торгового центра вырастет и какой-нибудь новый жилой комплекс", — волнуется жительница массива Ирина Дмитренко. "У нас нет информации о планах застройки территории. Но действия по уничтожению деревьев действительно наталкивают на такую мысль и вызывают беспокойство", — говорят в лесхозе.

Пока ясно одно, что и местные жители, и балансодержатели должны быть начеку, чтобы в случае необходимости вовремя остановить любые незаконные действия.

Начинается большая стройка

Как раз в конце прошлой недели и в Деснянской РГА предупредили, что у метро "Лесная" начинается строительство многофункционального торгово-развлекательного центра Lisova. Речь идет о территории от парка "Киото" до ул. Мурманской. Она уже больше года ограждена заборами, а жители вынуждены пробираться до метро по "лабиринтам". Ранее анонсировали, что тут будет трехэтажный ТРЦ на 100 тыс. кв. м. В РГА говорят, что на этом участке также будет обустроена автостанция и перехватывающий паркинг на 3000—6000 мест, а еще реконструируют станцию метро и подземный переход через Броварской проспект. Пока же из-за работ будет изменено движение троллейбусов №37 и 37-а. Жители уже жалуются на транспортные неудобства и волнуются, чтобы из-за стройки не пострадал еще и парк "Киото".

Напомним, в апреле десять тысяч сосен высадили в Конча-Заспе под Киевом. Так восстанавливали часть леса, уничтоженную в прошлом году пожаром.


анее "Сегодня" сообщали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

А в Киеве бесплатно раздавали саженцы популярных видов деревьев. Акцию устроили активисты Центра альтернативного озеленения столицы. В одни руки выдавали не более 20 саженцев. Кто брал деревья для школы или садика, тот мог получить вдвое больше.

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Тег Киев, скандал, деревья, парк, лесная

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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