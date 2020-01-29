Смог в Киеве: экологи рассказали новые данные о "вонючем тумане"

Смога в Киеве нет, а загрязнение воздуха в пределах допустимой нормы, сообщает hromadske со ссылкой на общественную организацию "Центр экологических инициатив "Екодія".
Загрязнению воздуха способствуют туман, безветренная и теплая погода, а также влажность. Поэтому загрязнители летают у поверхности земли но не рассеиваются, однако о смоге в Киеве речь не идет, отмечает координатор программы по промышленному загрязнению организации Марина Ратушная. В то же время главным фактором загрязнения, по словам еколога, является использование автомобилей.
Она также рассказала, что сейчас в Украине нет качественного государственного мониторинга качества воздуха, поскольку оборудование устарело. Оно не может измерять уровень мелких частиц пыли в воздухе, которые Всемирная организация здравоохранения отнесла к главным факторам загрязнения. Альтернативой государственным системам является общественный мониторинг.
Напомним, нынешняя влажная и безветренная погода привела к тому, что в столице в местах большого скопления автомобилей возросла концентрация вредных веществ. Повышенный уровень загрязнения воздуха может вызвать у людей раздражение слизистой оболочки, зуд и кашель. У людей с хроническими болезнями – тяжелые последствия.
Отметим, что в октябре 2019-го жители столицы несколько дней жили в тумане со смогом:
Туман и смог, который осенью испытывал на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан. Жители столицы публиковали в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману. Так, одним из главных героев стал памятник киевскому ежику в тумане. Есть и затуманенный князь Владимир с крестом, памятник которому установлен на Владимирской горке. Туманной картинкой обзавелся и театр на Андреевском спуске и даже легендарная Верка Сердючка со своей мамой зашли в туман.
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