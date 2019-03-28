Спасатели рассказали о животных, атакующих киевлян: ущерба на 20 тыс. грн

Залетевшей в квартиру пенсионерки голубь испугался больше, чем женщина, а уличный кот разбил посуды в магазине на несколько тысяч гривен

Архивное фото: киевская Служба спасения животных.

Спасатели рассказали о животных, атакующих киевлян: ущерба на 20 тыс. грн Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc2/b50/5c9cc2b50b11d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc2/b50/5c9cc2b50b11d.jpg 2019-03-28T14:52:00+02:00 Другие новости Залетевшей в квартиру пенсионерки голубь испугался больше, чем женщина, а уличный кот разбил посуды в магазине на несколько тысяч гривен

В команде спасения животных рассказали подробности случая, когда на улице Липской в Киеве в квартиру к пенсионерке залетел голубь-дебошир, в котором она узрела летающего монстра и просила спасти ее.

"Да, такой случай действительно имел место быть в жилом доме по улице Липской. Нас вызвала пожилая женщина. Бабушка даже не рассмотрела, что это безобидный голубь, просто сообщила, что какая-то неизвестная птица громит ей квартиру. Когда спасатели приехали на место, то голубь действительно шалил. Бедная птица металась по комнате в поисках выхода", - рассказала "Сегодня" оператор Киевской службы спасения животных.

По ее словам, от крыльев голубя упало пару вазочек со шкафов, и фотография в стеклянной рамке была разбита.

"Бабушка же металась в еще большей истерике чем голубь, причитала, что к ней в окно залетело целое чудовище. Спасатели изловили перепуганного голубя и выпустили его на волю. Надеемся, он больше не будет залетать в квартиры к таким бабушкам", – уточнила оператор.

Фото: киевская Служба спасения животных/Facebook

Также спасатели вспоминают недавний случай, когда обычный дворовой кот забрался в магазин посуды по адресу Семьи Сосниных, 17 и практически полностью его разгромил, когда продавцы пытались его выгнать на улицу.

Фото: киевская Служба спасения животных/Facebook

Спасателям удалось поймать животное и спасти оставшуюся посуду. Кстати, по предварительной информации, кот побил там посуды на 20 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.