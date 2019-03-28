Спасатели рассказали о животных, атакующих киевлян: ущерба на 20 тыс. грн
Залетевшей в квартиру пенсионерки голубь испугался больше, чем женщина, а уличный кот разбил посуды в магазине на несколько тысяч гривен
В команде спасения животных рассказали подробности случая, когда на улице Липской в Киеве в квартиру к пенсионерке залетел голубь-дебошир, в котором она узрела летающего монстра и просила спасти ее.
"Да, такой случай действительно имел место быть в жилом доме по улице Липской. Нас вызвала пожилая женщина. Бабушка даже не рассмотрела, что это безобидный голубь, просто сообщила, что какая-то неизвестная птица громит ей квартиру. Когда спасатели приехали на место, то голубь действительно шалил. Бедная птица металась по комнате в поисках выхода", - рассказала "Сегодня" оператор Киевской службы спасения животных.
По ее словам, от крыльев голубя упало пару вазочек со шкафов, и фотография в стеклянной рамке была разбита.
"Бабушка же металась в еще большей истерике чем голубь, причитала, что к ней в окно залетело целое чудовище. Спасатели изловили перепуганного голубя и выпустили его на волю. Надеемся, он больше не будет залетать в квартиры к таким бабушкам", – уточнила оператор.
Также спасатели вспоминают недавний случай, когда обычный дворовой кот забрался в магазин посуды по адресу Семьи Сосниных, 17 и практически полностью его разгромил, когда продавцы пытались его выгнать на улицу.
Фото: киевская Служба спасения животных/Facebook
Спасателям удалось поймать животное и спасти оставшуюся посуду. Кстати, по предварительной информации, кот побил там посуды на 20 тысяч гривен.
Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.
Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
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